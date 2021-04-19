الأخضر يستضيف الهلال في قمة الجولة الثامنة من الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن جدول مباريات الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والمنتظر انطلاقه يوم الجمعة المقبل.

وتفتتح مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى الجمعة المقبلة بلقاء التحدي والتعاون بملعب شهداء بنينا ومواجهة شباب الجبل وخليج سرت على ملعب شيخ الشهداء.

وتشهد الجولة مباريات قوية، حيث سيواجه الأهلي بنغازي ضيفه نجوم إجدابيا يوم السبت المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا.

ويستضيف النصر منافسه دارنس الأحد بملعب شهداء بنينا، وفي قمة الجولة يلتقي الأخضر ضيفه الهلال بملعب شيخ الشهداء، وتختتم الجولة الثامنة يوم الاثنين بلقاء وحيد يجمع الأنوار والصداقة بملعب شهداء بنينا.

يشار إلى أن كافة المباريات ستلعب على الأضواء الكاشفة في سهرة رمضانية فترة ما بعد الإفطار على تمام الساعة 10:30 مساءً.