 شكري ووزير الخارجية اليوناني يستعرضان جهود التسوية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، الجهود الرامية لتهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار، ودعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك في زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية اليوناني إلى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء الأوضاع في منطقة شرق المتوسط؛ واستعرض شكري مجمل التطورات الإقليمية الجارية والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة.