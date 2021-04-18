حمودة: “الدبيبة” سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء في بنغازي خلال الأيام المقبلة وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن عنها "الدبيبة" زيارة بنغازي وعقد اجتماع وزاري بها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة سيجري زيارة خلال أيام القليلة المقبلة إلى مدينة بنغازي برفقة كل الوزراء لعقد اجتماع لمجلس الوزراء بها .

حمودة أوضح في تصريحات صحفية، أن الدبيبة وكل الوزراء سيزورون عدة مدن ليبية أخرى، مبينًا أن زيارات الوزراء للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، كأمر طبيعي لابد منه دون أي ضغط من جهات أو أفراد .

وأضاف أن الدبيبة أكد في كثير المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كل المدن، وأن أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحب به أساسا في الحكومة .

يذكر أن الدبيبة منذ توليه السلطة لم يجري زيارة رسمية إلى بنغازي رفقة وزراءه، وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن عنها الدبيبة زيارة للمدينة وعقد اجتماع وزاري بها.