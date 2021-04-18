حادث قطار جديد.. وفاة 8 أشخاص في خروج قطار عن القضبان بمصر

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إصابة 97 شخصا في حادث قطار جديد، فيما تحدثت مصادر أمنية وطبية عن وفاة ثمانية أشخاص.

وكشفت مصادر صحفية أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث، حيث يوجد إصابات بين الركاب، كما يوجد عدد منهم تحت الأنقاض.

وكانت قد توقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار (949 ) القاهرة – المنصورة عن القضبان في سندهور، بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو( 30 ) كيلو متر شمال العاصمة.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بعدد (20) سيارة إسعاف، لنقل المصابين لأقرب المستشفيات.

يذكر أن هذه الحادثة تعد الثانية في مدة لا تتجاوز الشهر حيث في أواخر مارس الماضي تسبب تصادم قطارين في مركز طهطا بسوهاج في وفاة أكثر من 32 شخصا وإصابة 66 آخرين.