تواصل مباريات دوري المرحوم “حسين كويدير” بنادي الهلال المشاركة في هذه المسابقة كانت لعشر فرق مابين أندية وأكاديميات

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تتواصل بملاعب نادي الهلال مباريات دوري المرحوم “حسين كويدير” لكرة القدم للاعبين مواليد 2207، و2008، و 2009 .

وقال رئيس اللجنة المنظمة للدوري مازن الطبولي إن المشاركة في هذه المسابقة كانت لعشر فرق مابين أندية وأكاديميات .

الطبولي أضاف – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الفرق قسمت على مجموعتين ضمت كل مجموعة 5 فرق .

وأشار إلى أن الدور الأول ينتهي في 12 من رمضان، ومن ثم يبدأ السداسي.

ونظم هذا الدوري تحت اسم المرحوم “حسّين كويدير” أحد مشجعي النادي ومدير لعبه الخماسيات خلال سنوات مضت .