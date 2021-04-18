بلدية سرت تُنبه من سوء الوضع الوبائي في المدينة وتحذر من تفاقمه

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل اليوم الأحد إن الوضع الوبائي في المدينة سيئ جداً، وهناك تخوف من تفاقم الوضع بالمدينة.

وأوضح الأميل لـ”أخبارليبيا24″ أن هناك انتشار كبير لوباء كورونا، خصوصاً خلال الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى أن هناك نقص حاد في الإمكانيات والمشغلات الخاصة بمختبر PCR وبمركز العزل.

وأضاف مدير إدارة الاعلام بالبلدية أنه تم تسجيل ثلاثة وفيات خلال 3 أيام و14 مصاباً خلال 48 ساعة الماضية.

وأشار الأميل إلى أن الدعم لم يصل من وزارة الصحة أو الجهات المختصة، والجميع متخوف من خروج الوضع عن السيطرة.