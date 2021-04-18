انطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا في زليتن

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية زليتن والمراكز الصحية الأخرى بالبلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، أوضح مدير إدارة الرعاية الصحية، ميلاد اسبيقة، ، أن آلية التطعيم تمت من خلال إرسال رسائل هاتفية للمسجلين بالمنظومة.

وشدد مدير إدارة الرعاية الصحية على ضرورة تسجيل كافة المواطنين والمقيمين بالمنظومة ليتحصلوا على التطعيم.

يشار إلى إدارة الرعاية الصحية أوضحت أن التطعيمات تبدأ من التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر يوميا عدا الجمعة.

يذكر أن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، جاءت بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعد تجهيز 430 مرفق صحي في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.