النادي الأهلي بنغازي يوقف عدد من لاعبيه إلغاء إعطاء إشارة القائد بالأقدمية وتكون حكرًا على إدارة النادي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أوقف مجلس أدارة نادي الأهلي بنغازي ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وبحسب القرار الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه فأن الإيقاف كان للاعب الوسط “سفيان بن عمران”، و حارس المرمى “جواد رزق” و المدافع “أحمد شلبي” وإحالتهم للتحقيق الإداري .

ومن جهة أخرى، قررت إدارة النادي الأهلي بإلغاء قرار بإعطاء إشارة القائد بالأقدمية ويكون منح شارة القائد حكرًا على إدارة النادي، وتكون وفقا لتقارير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .