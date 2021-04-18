النائب عبدالمطلب ثابت يزور مقر مفوضية كشاف ومرشدات الجبل الأخضر

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قام عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت بزيارة تفقدية لمفوضية كشاف ومرشدات الجبل الأخضر.

و رحب رئيس مؤتمر عام كشاف ليبيا القائد عبدالرازق عوض في مستهل اللقاء بالنائب ثبت، متنيًا على مجهوداته اتجاه مفوضية الجبل الأخضر وكشاف ليبيا وخصوصا بعد الصيانة التي أجريت لمبني مفوضية كشاف ومرشدات الجبل الأخضر والتي ساهم في إنجازها حضرة النائب وتوفير مولد كهرباء خاص بالمبنى، ووقوفه بجانب المفوضية وتسهيل العلاقات مع اصحاب القرار في الدولة،وعلى دعمه اللامحدود للمفوضية .

وفي خلال اللقاء، قام عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت بجولة داخل أروقة معرض القائد بشير أمبارك .

وقال النائب أن هذا المعرض يحمل إرث عظيم للحركة الكشفية في ليبيا وابدى استعداده لاي دعم خاص بالمعرض .

وفي ختام الزيارة تم تقليد عبدالمطلب ثابت بمنديل الرواد من قبل رئيس مؤتمر الكشفي العام عبدالرازق عوض كونه أحد الكشافيين السابقين بمفوضية كشاف ومرشدات الجبل الاخضر.

وكان في استقبال النائب رئيس مؤتمر كشاف ليبيا القائد عبدالرازق عوض ومفوض عام مفوضية الجبل الأخضر القائد عطية المروكي والقائد بشير امبارك والمفوض التنفيذي بالمفوضية القائد طه حسين ومفوض الجوالة القائد عز الدين زايد ومفوض حلقة الاشبال القائد احمد جربوع وقائد الفرقة الثالثة فتيان القائد محمد فوزي.