الصغير: إجراءات تعيين شاغلي المناصب السيادية واعتمادهم لن تكتمل قبل عيد الفطر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، أن لجنة اختيار المناصب السيادية ستشرع مساء الإثنين المُقبل، بعد جلسة النواب، في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية، متوقعًا الانتهاء منها يوم الجمعة أو السبت على أقصى تقدير.

الصغير أوضح وهو عضو لجنة اختيار المناصب السيادية اليوم السبت، أن عدد المتقدمين للمناصب السيادية يقارب 970 ملفًا، مشيرًا إلى أن اللجنة تركت أمر النائب العام ورئيس المحكمة العليا للمجلس الأعلى للقضاء ليختار شخصية لكل منهما، وتُزكيها اللجنة فحسب، وذلك حتى لا يخضع هذان المنصبان المهمان للمساومات، على حد قوله.

وأكد على أن الميزانية ستعرض الإثنين القادم، لافتًا إلى أنهم سيستغلون الوقت في مناقشة الهيئات القضائية في حال جهزت.

واستبعد الانتهاء من اختيار شاغلي المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية، مشددًا على أن ملفات المناصب السيادية تحتاج أكثر من 7 أيام لاختيار 7 ملفات منها لكل منصب، عدا منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا كما ذكر أعلاه، ثم تُحال إلى مجلس الدولة ليختار منها 3 ملفات يصوت عليها مجلس النواب في جلسة خاصة، مُتوقعًا ألّا تكتملَ إجراءات تعيين شاغلي المناصب واعتمادهم من النواب قبل عيد الفطر.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 21 مارس الماضي تشكيل لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي هذه المناصب، وعرض أسماء المرشحين على البرلمان.