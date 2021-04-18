الشاطر: قرارات مجلس الأمن حول ليبيا “غامضة المنهج” 

أخبارليبيا24

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن الشاطر قرارات مجلس الأمن حول ليبيا بـأنها “غامضة المنهج”.

وتابع الشاطر عبر تغريدة على حسابه على “تويتر” :”ما دام المجلس لا يدين جرائم “حفتر” ويعامله كشريك في العملية السياسية ولا يعاقب داعميه، فقراراته للتخدير وإنتاج عنف أكثر دموية مما سبق.

وأشار عضو المجلس إلى أن قرارات مجلس الأمن حول ليبيا لازالت عسيرة الفهم صعبة التنفيذ لأنها تحوم حول المشكل الرئيس ولا تعالجه.

وكان مجلس الأمن طالب الجمعة في قرار يخص ليبيا انسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

وأكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.