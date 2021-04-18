السايح وبوخزام يبحثان ملف مشاركة النازحين في انتخابات ديسمبر

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد، مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد بوخزام، ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات المقبلة.

واستعرض اللقاء الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها استعداداً للاستحقاق المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر المقبل.

كما بحث اللقاء وفق بيان المفوضية، دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين كافة المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية بمن فيهم المهجرين والنازحين.

وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه تنظيم الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر المقبل.