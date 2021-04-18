الدبيبة يخصص 18 مليون دينار لصالح الليبية الأفريقية للطيران القابضة 

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خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مبلغ مالي قدره 18 مليون دينار، لصالح الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

وأوضح الدبيبة في قراره على أن هذه القيمة دعما لقيمة عجز عقود التشغيل ما بين الشركات الناقلة والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

وأضاف القرار أن القيمة المذكورة خصما من الباب الخامس (نفقات الطواریء) وخصمها حال اعتماد الميزانية.

ونص قرار رئيس الحكومة في مادته الثانية على أن يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.