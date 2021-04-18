الاتحاد المغاربي للصحفيين: نساند حراك النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين

أخبار ليبيا 24

قال الاتحاد المغاربي للصحفيين أنه يتابع قرار رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بخصوص تشكيل لجنة مهمتها صياغة مدونة للسلوك وأخلاقيات المهنة داخل ليبيا.

وأوضح الاتحاد في بيان له تحصلت على نسخة منه أخبار ليبيا 24، أنه رغم ترحيبه بهذه الخطوة الهامة نحو إعلام هادف وفعال يبتعد عن لغة التحريض والعنف ويحترم الضوابط والثوابت الوطنية الليبية.

وأكد البيان مشاطرة الصحفيين في النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين قلقهم من بعض المواد المدونة التي تشكل تضييقا على الصحفيين وعلى حرية التعبير المكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأعرب الاتحاد المغاربي عن أمله في أن يتعامل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام مع الوثيقة الوطنية حول مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة بشكل مهني وبتشاور موسع مع الصحفيين الليبيين.

وأكد الاتحاد المغاربي مساندته لكافة الجهود المبذولة من النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين في الحفاظ على حق حرية التعبير مع احترام أدبيات ممارسة مهنة الصحافة.