أنفوغرافيك | تقرير سكان ليبيا حسب المناطق لسنة 2020
تبلغ مساحة ليبيا ما يقرب من 1.8 مليون كيلومتر مربع
أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك
تبلغ مساحة ليبيا ما يقرب من 1.8 مليون كيلومتر مربع (700.000 ميل مربع)، وتعد ليبيا رابع أكبر دولة مساحة في أفريقيا، وتحتل الرقم 17 كأكبر بلدان العالم مساحةً.
|المناطق
|عدد السكان
|نسبة السكان
|طبرق
|195088
|2.81
|درنة
|201639
|2.91
|الجبل الأخضر
|250020
|3.61
|المرج
|286045
|4.13
|بنغازي
|807255
|11.65
|أجدابيا الواحات
|213728
|3.08
|الكفرة
|55495
|0.80
|سرت
|170869
|2.47
|الجفرة
|60853
|0.88
|مصراتة
|663853
|9.58
|المرقب
|532227
|7.68
|طرابلس
|1293016
|18.66
|الجفرة
|548855
|7.92
|الزاوية
|351306
|5.07
|المنطقة الغربية
|349755
|5.05
|الجبل الغربي
|374911
|5.41
|نالوت
|113886
|1.64
|سبها
|153454
|2.21
|وادي الشاطئ
|95294
|1.37
|وادي الحياة
|91749
|1.32
|مرزق
|94088
|1.36
|غات
|27675
|0.40
|المجموع
|6931061
|100