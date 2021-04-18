أنفوغرافيك | تقرير سكان ليبيا حسب المناطق لسنة 2020 تبلغ مساحة ليبيا ما يقرب من 1.8 مليون كيلومتر مربع

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تبلغ مساحة ليبيا ما يقرب من 1.8 مليون كيلومتر مربع (700.000 ميل مربع)، وتعد ليبيا رابع أكبر دولة مساحة في أفريقيا، وتحتل الرقم 17 كأكبر بلدان العالم مساحةً.

