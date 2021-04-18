أنفوغرافيك | تقرير سكان ليبيا حسب المناطق لسنة 2020

تبلغ مساحة ليبيا ما يقرب من 1.8 مليون كيلومتر مربع

18 أبريل، 2021 11:44 م
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سكان ليبيا حسب المناطق لسنة 2020 Cover
سكان ليبيا حسب المناطق لسنة 2020 Cover

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك
تبلغ مساحة ليبيا ما يقرب من 1.8 مليون كيلومتر مربع (700.000 ميل مربع)، وتعد ليبيا رابع أكبر دولة مساحة في أفريقيا، وتحتل الرقم 17 كأكبر بلدان العالم مساحةً.

المناطق عدد السكان نسبة السكان
طبرق 195088 2.81
درنة 201639 2.91
الجبل الأخضر 250020 3.61
المرج 286045 4.13
بنغازي 807255 11.65
أجدابيا الواحات 213728 3.08
الكفرة 55495 0.80
سرت 170869 2.47
الجفرة 60853 0.88
مصراتة 663853 9.58
المرقب 532227 7.68
طرابلس 1293016 18.66
الجفرة 548855 7.92
الزاوية 351306 5.07
المنطقة الغربية 349755 5.05
الجبل الغربي 374911 5.41
نالوت 113886 1.64
سبها 153454 2.21
وادي الشاطئ 95294 1.37
وادي الحياة 91749 1.32
مرزق 94088 1.36
غات 27675 0.40
المجموع 6931061 100
سكان ليبيا حسب المناطق لسنة 2020 Info
سكان ليبيا حسب المناطق لسنة 2020 Info
18 أبريل، 2021 11:44 م
7
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