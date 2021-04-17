مفوضية اللاجئين: عملنا مستمر في ليبيا حتى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

أخبار ليبيا 24

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى ضرورة الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بشكل تدريجي، والتي يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

وأوضح غراندي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى إيطاليا، أنه حسب البيان الواردة إلى المفوضية فإنه لا يزال هناك حوالي 4 آلاف محتجز في المراكز الرسمية، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وتابع، “من المهم خاصة مع وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مواصلة العمل على استقرار أوضاع الأشخاص الذين يغادرون مراكز الاحتجاز، حتى لا يقعوا ضحايا للمتاجرين والمجرمين مجدداً.