ليبيا تدخل تقنية حديثة ‏للاستخلاص المعزز للنفط في حقل الوفاء هذا الإنجاز الأول من نوعه في ليبيا بواسطة تقنية الاسترداد الإضافي باستخدام الأنزيم

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

باشرت شركة مليته للنفط والغاز مشروعًا تجريبيًا لاستخلاص المعزز للنفط “بيو إنزيم” لبئر النفط A-54 في حقل الوفاء.

ويصنف المنتج على أن له قدرة عالية على تغيير خاصية التوتر السطحي للسوائل، ويتفاعل مع البارافين والأسفلتين بطريقة سليمة؛ ما يزيلهما بشكل فاعل من الطبقات المتضررة، ويسمح -بالتالي- بتدفق المسار للنفط الخام مع الغاز.

ويهدف المشروع التجريبي في حقل الوفاء إلى تحسين تقنية استرداد النفط، والتي تم تطبيقها لأول مرة في ليبيا على آبار اختيرت بدقة فنية عالية من حقل الوفاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية “واع”.

ويعد هذا هو الإنجاز الأول من نوعه في ليبيا بواسطة تقنية الاسترداد الإضافي باستخدام الأنزيم، والتي لها جدوى اقتصادية كبيرة، فحسب التقييم المبدئي، فإن تكلفة تنفيذ المشروع بهذه التقنية سوف توفر الكثير من الأموال مقارنة بتكلفة مشروعات صيانة الآبار بالطريقة التقليدية.