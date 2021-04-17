حصاد الأسبوع.. لقاءات خارجية مكثفة لحكومة الوحدة في تركيا وروسيا وبدء توزيع لقاح كورونا وحفتر يوقع على مشروع إسكاني ضخم في بنغازي

أخبار ليبيا24

سجل الأسبوع الماضي في ليبيا أحداثًا متعددة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية كافة، لجولات الخارجية لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة إلى كل من اليونان وتركيا وروسيا، وبدء توزيع لقاح كورونا على فروع جهاز الإمداد الطبي.

في 10 أبريل

.أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أنها ستشرع في تخفيض إنتاجها النفطي، حيث أرجعت ذلك لأسباب فنية ولتراكم الديون ونقص قطع الغيار لعدم الإيفاء بتسييل الميزانية المعتمدة منذ شهر سبتمبر للعام الماضي 2020 وكذلك لعام 2021.

.محتجون من الكتيبة 106 يمنعون ناقلة نفط من الرسو بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام، وذلك للمطالبة، بعودتهم لجهاز حرس المنشآت النفطية بعد أنهوا المهمة التي كلفوا بها من قبل القوات المسلحة.

. رئيس حكومة الوحدة الوطنية ينتقد الأصوات الرافضة لزيارته لدول الخليج، حيث عقّب، عبدالحميد الدبيبة، عقب تلقيه لقاح كورونا، على زيارته الأخيرة لعدد من دول الخليج العربي أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وما لحقها من انتقادات لعدد من الأطراف.

وقال الدبيبة، إن حكومة الوحدة ستكون منفتحة على العالم وستذهب لجميع الدول لجلب الحياة والاستقرار لليبيا.

. القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يوقّع على خارطة لمشروع إسكاني كبير في ضواحي بنغازي يحمل اسم “مشروع الكرامة” ومصمم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري. وقالت القيادة، إن المشروع سيُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية.

.في بنغازي أعلن عن تأسيس كيان سياسي جديد يسمى “تيار ليبيا للجميع” ويضم مختلف شرائح الشعب الليبي.. الإعلان عن تأسيس التيار جاء من قبل وزير الداخلية الأسبق، الدكتور عاشور شوايل.

.المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا غسان سلامة قال بعض المرشحين للرئاسي والحكومة لم يكونوا ليترشحوا لو لم أطلب منهم ذلك، لافتًا إلى أنه لازال على علاقة قوية بمجريات الأحداث الليبية رغم كونه قدم استقالته من رئاسة البعثة لظروف صحية .

.الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالب السلطات الليبية بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك من خلال سن تشريعات من شأنها التصدي للاتجار بالبشر وتحسين مؤسسات سيادة القانون لضمان التحقيق الفعال في حالات الانتهاك ومعاقبة الجناة.

11 أبريل

.قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا إن مواد تتعلق برئيس الدولة سبب عداء “النخب” لمشروع الدستور و”داعميهم”، لافتًا إلى أن من الأولى أن يطالبوا بحق الشعب في إقرار دستوره.

.أمنيًا أكد مصدر طبي في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي استلام المستشفى ثلاث جثث وجدت في الحظيرة الجمركية بقنفودة، من بينها جثة تعود لامرأة.

.مصباح العكاري عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، كشف عن مخاطبة إدارة المركزي بتخفيض سعر الصرف إلى 4.25 دينار مقابل الدولار، حيث لقت إلى أن كافة المعطيات لذلك متوفرة.

.مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو ينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن قرب انتهاء صلاحية لقاحات كورونا التي وصلت إلى ليبيا أخيراً.

12 أبريل

.رئاسة مجلس النواب تدعو إلى جلسة لمناقشة مشروع قانون الميزانية في طبرق يوم الإثنين 19 أبريل الجاري.

.رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الديبية يزور أنقرة وجرى استقباله من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي. وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.

.رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يستقبل في القبة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس والأخير يدعوه لزيارة أثينا.

.حكومتا الوحدة الليبية وتركيا توقعان خمس اتفاقيات في مجالات مختلفة بحضور الدبيبة أردوغان، تمثلت في بروتوكول إنشاء محطة كهربائية ومذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء في ليبيا، ومذكرة تفاهم لبناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي.

.وبعد غيب 75 عامًا الرأس الرخامي لتمثال المرأة “فاوستينا الصغرى” يعود من النمسا إلى موقعه التاريخي الأصلي بمدينة سوسة. الليبية

13 أبريل

.مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يؤكد مطابقة عينات لقاحي كورونا “سبوتنيك في” و”استرازينيكا” للمواصفات وصالحة للاستعمال البشري.

.أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعترضون على قرار تشكيل لجنة إدارة المصرف الخارجي برئاسة محمد الضراط، ويعتبرونه “باطل”.

.مصر ترسل شحنة طبية ومستلزمات خاصة بالوقاية من وباء كورونا مناطق الجنوب الغربي الليبي مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

.جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق يرحل 770 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في الربع الأول من عام 2021.

14 أبريل

.رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يزور أثينا، ويعقد مباحثات ثنائية مع رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين.

.وصول 150 ألف جرعة من لقاح سينوڤاك الصيني إلى ليبيا قادمة من تركيا.

.الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يجدد تضامنه مع ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك في برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

.وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك يصدر قرارًا يمنع نقل الودائع المالية أو التصرف فيها في غير أوجه الإنفاق المحددة لها إلا بإذن مسبق من قبله، مطالًا المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج تقديم تقارير مالية مفصلة عن الودائع بالحسابات الخاضعة لإشرافهم.

.الولايات المتحدة إن مجموعة “فاكت” التشادية المتمردة دخلت مؤخرًا إلى تشاد عبر ليبيا، لافتًا إلى أن ذلك يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لليبيا موحدة ومستقرة قادرة على السيطرة على حدودها.

15 أبريل

.وزير الصحة في حكومة الوحدة، علي الزناتي، يصدر تعليماته بالبدء بتوزيع لقاحات كورونا على مراكز التطعيم المختلفة، للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

.رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يصل روسيا ويجري مباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

.غرفة “البنيان المرصوص” تعلن أنها لم توافق على إنتاج أو تصوير مسلسل “غسق” الذي يبث لى قناة “سلام” خلال شهر رمضان.

.وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يقول إن حكومة الوحدة أعلنت خلال زيارة الوفد الوزاري الأخير إلى أنقرة، التزامها بمذكرتي التفاهم الأمني والبحري الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق.

.الكرملين يقول إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، لبحث تطورات الأزمة الليبية. وأوضح أن بوتين والدبيبة اتفقا على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين.

.رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يقول إن نحو 80 بالمئة من مؤسسات الدولة “تم توحيدها” وبقيت المؤسسة العسكرية فقط، أتى ذلك في مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بموسكو.

.المؤسسة الوطنية للنفط، تقول إن الإيراد العام عن شهر مارس الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.

.المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، الخميس، يختم زيارة إلى القاهرة استغرقت يومين التقى خلالها بمسؤولين مصريين رفيعي المستوى إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

الزيارة ركّزت على تعزيز الحوارات الليبية ثلاثية المسارات، بما في ذلك التنفيذ الكامل لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن الأهمية الحاسمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

16 أبريل

.أعلنت وزارة الصحة أن جهاز الإمداد الطبي بدأ في توزيع لقاح كورونا المستجد على فروعه داخل طرابلس، ومن ثم إلى فرع بنغازي مصراتة وفزان.

.حكومة الوحدة تقول إن الدبيبة طالب روسيا بالضغط على “شركة فاغنر” لخروجها من ليبيا، وذلك خلال مباحثات مع نظيره الروسي، ميخائيل ميشوستين.

.تركيا تواصل تدريب قوات “بركان الغضب” رغم التوافق على إخراج القوات الأجنبية، حيث نشرت “بركان الغضب” على منصة تويتر صورًا تظهر جانباً من تدريبات لـ “عناصر القوات البرية” تحت إشراف القوات التركية الموجودة في غرب ليبيا.

.النقابة الوطنية للصحفيين ترفض محاولة إصدار قرار حكومي لمدونة السلوك وأخلاقيات العمل الصحفي، من قبل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

وقالت النقابة، في بيان، إن ذلك يعد تضييقا على الصحفيين والإعلاميين الليبيين، ويشكل في حال حدوثه خرقا لحرية التعبير المكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

.خلال زيارته إلى موسكو أجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الجمعة محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو.

وقالت الدفاع الروسية إن شويغو، أعرب عن أمل موسكو في استئناف التفاعل الشامل بين الإدارات العسكرية في البلدين.

.ليبيا تسجل 9 وفيات و 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا في آخر إحصاء لهذا الأسبوع، إضافة إلى 632 حالة شفاء.

. مجلس الأمن الدولي يصوت على قرارين جديدين بشأن ليبيا، يتناول الأول دعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار والثاني يجدد التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.

ويدعو القرارين السلطات والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

كما يدعو لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو القادم، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.