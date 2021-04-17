تصدير مليون برميل من النفط الخام من ميناء الحريقة

أخبار ليبيا24

أبحرت السبت ناقلة نفط من ميناء الحريقة النفطي في طبرق بعد اكتمال شحن مليون برميل من النفط الخام.

وقالت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، إن الناقلة النفطية، “سي هاملتون” أبحرت تحمل من أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، محمله بـ “مليون برميل” من النفط الخام.

وكانت الناقلة قد رست الجمعة على الرصيف لشحن الكمية.

وهذه تعد ثاني شحنة في غضون 5 أيام تبحر من ميناء الحريقة النفطي، إذ أبحرت الثلاثاء ناقلة النفط “ليبيا” من أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، محمله كذلك بـ”مليون برميل” من النفط الخام.