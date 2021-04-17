تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه في ضواحي طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الجمعة، عن تحرير مختطف وإلقاء القبض على مختطفيه داخل استراحة في منطقة جنزور غرب طرابلس.

وأوضح الجهاز، على فيسبوك، إن العملية جاءت بعد خطف أحد المواطنين وطلب فدية لإطلاق سراحه تبلغ أكثر من نصف مليون دولار، ومطالبة أهله بسرعة دفعها الفدية مقابل حريته.

وأضاف، أن بعد استلام البلاغ والتواصل مع أهل المخطوف باشر عناصر التحري بالجهاز بجمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة والتحقق من مكان وجود المتهمين ومداهمتهم داخل استراحة في منطقة جنزور غرب العاصمة.

وذكر، أن العملية جاءت بالتعاون مع الجهات الأمنية بجنزور، بعد ضبط جزء من العصابة واستجوابهم عن مكان احتجاز المخطوف وتحريره بعدما تم اقتياده إلى إحدى الاستراحات بمنطقة عين زارة.

ولفت إلى أن من ضمن الجرائم التي قامت بها العصابة هي خطف المواطن “بشير البزيزي” واستلام فدية بقيمة 300 ألف دولار، ولازالت التحقيقات جارية معهم لاستكمالها للقبض على البقية واحالتهم لجهات الاختصاص.