بمطلع شهر رمضان .. مدينة سرت تشهد نقصاً حاداً في الوقود وغاز الطهي هذه الأزمة ليست بالجديدة على المدينة بل منذ ما يقارب عن العامين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل إن المدينة تشهد نقصاً حاداً في الوقود وغاز الطهي، مما تسبب في أزمة كبيرة بمطلع شهر رمضان المبارك.

الأميل أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الجمعة، أن عدداً من محطات توزيع الوقود وغاز الطهي، أغلقت بسبب نقص الوقود، لافتاً أن هذه الازمة ليست بالجديدة على المدينة بل منذ ما يقارب عن العامين.

وأضاف أن مدينة سرت كانت تتحصل على حصتها من مستودعات شركة البريقة المنطقة الوسطى، ولكن الآن يتم تسلم الوقود وغاز الطهي من مستودعات الشركة بالمنطقة الشرقية “مستودع رأس المنقار” والحصة التي تصل قليلة مقابل الاستهلاك، مشيراً إلى أن المدينة وضواحيها توجد بها مايقارب عن 20 محطة للوقود متمثله في أربعة شركات، وتشهد ازدحاماً وطوابير طويلة، ناهيك عن وصول شحنة غاز الطهي كل يوم خميس أسبوعياً بحوالي 2490 أسطوانة، ولم يصل غاز الطهي لهذا الاسبوع ما تسبب في إرباك كبير لدى المواطنين.

وتشهد مدينة سرت ومناطق سلطان والنوفلية وهراوة وبن جواد والعقيلة والسدرة نقصاً في الوقود، ما نتج عنه إغلاق عدد كبير من المحطات، بينما تشهد باقي المحطات وقوف سيارات المواطنين في طوابير طويلة.