بعثة الاتحاد الأوروبي: ليبيا تتعامل بشكل أفضل في مواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن المراكز الصحية في ليبيا أصبحت بحالة أفضل للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدا أن الصندوق الائتماني للاتّحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، حريص على حصول الأشخاص على الرعاية الصحية ولا يزال في صلب عمله.

وأوضحت البعثة في بيان لها، السبت، “لقد أصبحت نتائج الدعم وتأثيره واضحين في مكافحة فيروس كورونا”، وأشارت البعثة إلى أن السلطات المحلية في ليبيا تمكنت من اتخاذ تدابير الحماية، وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدّي للفيروس.

وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية السبت الماضي الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بتلقيه أول جرعة من اللقاح رفقة عدد من وزراء الحكومة.