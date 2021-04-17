الأربعاء.. ملعب بنينا يحتضن مواجهة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري

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باشر فريق الأهلي بنغازي تدريباته استعدادا لمواجهة أنيمبا النيجيري الأربعاء المقبل بملعب شهداء بنينا، وذلك ضمن منافسات دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب بيان النادي شهدت تدريبات الفريق عودة المهاجم محمد التاورغي والحارس جواد رزق لتدريبات الفريق الذي يسعى بقيادة مدربه الصربي ديجان أورسوف لخطف نقاط المباراة للعبور لدور المقبل.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.