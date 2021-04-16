مجلس الأمن يطالب بانسحاب المرتزقة من ليبيا ودعم لجنة (5+5) 

أخبار ليبيا24

طالب مجلس الامن اليوم الجمعة انسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

وأكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه اليوم بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا بينها البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

ونص القرار على وضع الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو المقبل لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.

وطالب قرار مجلس الامن ملتقى الحوار السياسي إلى اتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات القادمة إذا لزم الأمر ويلوح بعقوبات على معرقلي الانتخابات.

ورحب مجلس الأمن بالمجلس الرئاسي المؤقت والحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية باعتبارهما حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأكد القرار أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة موحدة تمثله وتعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها.

ودعا مجلس الأمن في قراره حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

ووعد مجلس الأمن بإتاحة الأصول الليبية المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.