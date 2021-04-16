صبو يعلن مغادرته للاتحاد المنستيري

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أعلن المدافع الليبي معتصم صبو رحيله عن الاتحاد المنستيري التونسي، لافتًا إلى أنه اتخذ هذا القرار نظرا لظروف عائلية طارئة.

وقال صبو، في تسجيل مصور عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المنستيري، إن رئيس النادي إحمد البلي كان متفهما هذا القرار الصعب.

وشكر صبو مسؤولي ولاعبي الفريق وجماهيره على وقوفهم معه طيلة فترة احترافه بالنادي ، مشيرًا إلى أنه يتمنى العودة يوما ما لتقمص أزياء الاتحاد المنستيري مرة أخرى .

وكان صبو، قد تعاقد مع الاتحاد المنستيري في يونيو 2020 وتوج معه بكأس تونس.