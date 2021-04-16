روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادي

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قالت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز نفذت طلعة لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه المحيط الهادئ اقتربت من الحدود الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عملية الاعتراض جاءت بعدما رصدت الرادارات الروسية هدفا جويا يقترب من حدود الأراضي الروسية فوق المحيط الهادئ.

وأفادت أن مقاتلة من طراز (MiG-31) أقلعت من مطار في إقليم كامتشاتكا للتعرف على الهدف الجوي، وقد وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية (RC-135) تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ووأضافت، بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود الأراضي الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الرئيسية.

وشددت الدفاع الروسية على أنه لا يسمح بانتهاك حدود البلاد، وأن تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ويأتي ذلك في إطار منع وقوع انتهاك لحدود روسيا الدولية.