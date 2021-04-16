دومة:  مرحلة انتقالية رابعة في ليبيا ستكون نهايتها حرب وانقسام

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها والمقرر في 24 ديسمبر من العام الحالي.

وقال دومة في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ تويتير، “كل منا يرى الحل من زاوية في المسار الدستوري”.

وتابع، “إن تكرار الأخطاء بالذهاب إلى مرحلة انتقالية رابعة ستكون نهايتها خلاف وحرب وانقسام”.

وأضاف دومة “في اعتقادي الوقت ملائم للانتقال من المؤقت إلى الدائم، ومن الاضطراب إلى الاستقرار وهذا ممكن بإرادة حقيقية وتضافر بين مؤسسات الدولة، 24 ديسمبر وفق دستور دائم”.