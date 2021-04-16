حكومة الوحدة: الدبيبة طالب روسيا بالضغط على شركة فاغنر لخروجها من ليبيا

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، مباحثات الخميس في موسكو مع نظيره الروسي، ميخائيل ميشوستين.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن الدبيبة أكد لنظيره الروسي على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن الدبيبة طلب من الجانب الروسي الضغط على شركة فاغنر في هذا الأمر.

وأضاف، أن الجانبان اتفقا على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فايروس كورونا “سبوتنيك-ڤي” إلى ليبيا.

وأوضح، أنه فيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة فقد اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي.