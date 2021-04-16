تنتوش: أتوقع أن تُقر جلسة النواب المقبلة الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر علي تنتوش، إن الجلسة المقبلة ستكون لمناقشة قانون الميزانية والميزانية، متوقعاً بأنها ستُقر الميزانية العامة.

وأوضح تنتوش لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أن هناك بعض الملاحظات قد تكون على كيفية التقدير وقانون الميزانية ومواده ولضبط الصرف وتقنينه، لافتاً أن بكل تأكيد هناك ملاحظات وسيناقشها أعضاء مجلس النواب متوقعاً بأنها لن تكون كثيرة، فالآراء تختلف ولابد من أخذ الملاحظات الفنية والجوهرية وإعادة صياغة قانون الميزانية من جديد.

وأضاف تنتوش، أن الجلسة ستكون لمناقشة قانون الميزانية، متوقعاً بأن الميزانية سيتم اعتمادها، فمعظم النواب يطالبون بالتنمية وتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية، فلن يكونوا ضد ميزانية تخدم الإهداف وتخدم المصالح.

وأشار تنتوش إلى أنه، لا دور لديوان المحاسبة بقانون الميزانية إلا بعد اعتمادها، فالميزانية بعد أن يصدر القانون يحال وينشر في الجريدة الرسمية، وتبدأ أذرع الرقابية (ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد) في مراقبة الميزانية، فلم يطلب منهم تقديم ملاحظات، مرجحاً بأن يكون اجتهاد من قبلهم، مؤكداً أن لا دور لهم قبل اعتماده من مجلس النواب.

وتسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من ديوان المحاسبة بالبيضاء جملة الملاحظات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.