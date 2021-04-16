تركيا تواصل تدريب قوات “بركان الغضب” رغم التوافق على إخراج القوات الأجنبية

أخبار ليبيا24

نشرت “عملية بركان الغضب” على منصة تويتر صورًا تظهر جانباً من تدريبات لـ “عناصر القوات البرية” تحت إشراف القوات التركية الموجودة في غرب ليبيا.

وقالت “بركان الغضب” إن التدريبات تأتي “في إطار مذكرة التعاون العسكرية المبرمة بين البلدين”، والتي سبق توقيعها من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا.

وتأتي هذه التدريبات على الرغم من اتفاق اللجنة العسكرية في مسار 5+5، الموقع بجنيف في 23 أكتوبر 2020، والذي ينص على وقف العمليات العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكان الاتفاق قد لاقى تأييدًا كبيرًا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.