اليوم.. مجلس الأمن يصوت على قرارين حول وقف إطلاق النار في ليبيا ووقف التصدير غير المشروع للنفط

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من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرارين جديدين بشأن ليبيا.

وأوضح بيان نشر عبر موقع أمريكي مستقل مختص بـ تقارير مجلس الأمن، يتناول الأول دعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار والثاني يجدد التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.

ويدعو القرارين السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

كما يدعو لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو القادم، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.

وينص القرارين على ضرورة أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية، بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

ويعد مجلس الأمن بالعمل على إتاحة الأصول الليبية المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب، مع المطالبة بانسحاب جميع المرتزقة المسلحين من البلاد، وعدم تدخل جميع الدول الأعضاء في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.