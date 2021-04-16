الوطني للأمراض: حملة التطعيمات ستنطلق في طرابلس غدًا السبت

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، إن ليبيا استقبلت 150 ألف جرعة من لقاح كورونا قادمة من تركيا، سيتم توزيعها على الفروع الأربعة لجهاز الإمداد الطبي في بنغازي ومصراتة وطرابلس وسبها خلال اليومين القادمين.

سميو أوضح، أن حملة التطعيمات ستنطلق في طرابلس بداية من يوم غدًا السبت في عدة مراكز سيُعلن عنها، وحسب المسجلين في المنظومة، فيما ستنطلق الحملة في بنغازي ومصراتة وسبها بداية من يوم الأحد، حسب التنسيق مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني، ثم تتوالى في مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وأضاف أنه تم تقسيم شحنة الجرعات التي وصلت كنسبة وتناسب بحسب عدد السكان التابعين لكل فرع من الفروع، موضحًا أنه تم تدريب الأطباء والعاملين في المراكز لمباشرة التطعيم، كما تم تجهيز أماكن ووسائل التبريد ببعض المناطق التي لم تكن مؤهلة، إضافة إلى شراء 20 سيارة تجميد من أجل توزيع الطعوم على المراكز.

وأشار إلى أن الـ150 ألف جرعة التي وصلت من تركيا هي من لقاحات “سينوفاك”الصيني التي تعاقدت تركيا على شراء 100 مليون منها، فيما تنتظر ليبيا وصول 5 ملايين جرعة خلال الفترة القريبة القادمة، منوها بعدم وجود تواريخ محددة لموعد وصولها.

وكان وزير الصحة بحكومة الوحدة ، علي الزناتي، أعلن البدء في توزيع اللقاحات إلى مراكز التطعيم المختلفة، تمهيدا للبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.