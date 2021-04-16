الوطنية للنفط: قمنا بتحويل أكثر من 5 مليارات دولار إلى مصرف ليبيا المركزي

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها قامت بتحويل نحو 5 مليارات و883 مليون دولار إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، منذ بداية العام الحالي.

وأضافت، في بيان الخميس حول إيرادات شهر مارس، أن “المتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي مليار و74 مليون دولار، في حين بلغت حقوق المؤسسة حوالي 79 مليون و264 ألف دولار

وقالت المؤسسة، في بيان، إن “الإيراد العام عن شهر مارس 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمتكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل 2 مليار و52 مليون دولارًا.

وأضافت المؤسسة أنها حولت 2 مليار دولار إلى حساب الدولة السيادي، منها مليار و498 مليون من إيرادات شهر مارس، بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.