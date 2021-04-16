اللواء “444” قتال يقتحم مقرات تابعة لمليشيات طرابلس

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اعلن اللواء “444” قتال التابع لمنطقة طرابلس للعسكرية اليوم الجمعة أن مفارز اللواء اقتحمت عدة مقرّات تابعة لمجموعات مسلحة لا تأتمر بأوامر الدّولة

وأوضح اللواء عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه المقرات في منطقة صلاح الدين والسّدرة وتمّت مصادرة كميّات من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة هذه المجموعات.

وأشار اللواء “444” مشاة إلى أن عمليات الاقتحام تأتي ضمن العمليّات المستمرّة لفرض الأمن وحفظ الاستقرار.

وكان اللواء “444” قتال أعلن الأيام القليلة الماضية إقفال “أحد عشر” مقرّاً كانت تتخذها مجموعات مسلحة ثكنات عسكريّة لها في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك.