الزناتي يحث ديوان الصحة بالشرق على تظافر الجهود لوصول لقاح كورونا لكل مواطن

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حثّ وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، الخميس، أعضاء ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية على ضرورة تظافر الجهود لوصول لقاح كورونا لكل مواطن، وضمان نجاح حملة التطعيمات وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة التطعيمات بالمركز وجهاز الإمداد الطبي.

وعقد الزناتي، الخميس، بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية اجتماعا ضم كل رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية، ومكتب التفتيش والمتابعة، ومكتب العلاقات، ورئيس غرفة الطوارئ، وعدة جهات تابعة للوزارة.

وقالت وزارة الصحة، أن الوزير اطلع على سير العمل بديوان المنطقة الشرقية ومدى التزامهم بمتابعة العمل داخل المستشفيات والخدمات الصحية بالمناطق بشكل دوري.

وأضافت، أن الوزير حثّ أعضاء الديوان على ضرورة تفعيل غرفة الطوارئ التي بدورها تربط كل مستشفيات المنطقة الشرقية.

ولفتت إلى أن غرفة الطوارئ بديوان المنطقة الشرقية ستكون مرتبطة بغرفة الطوارئ المركزية بإدارة الطواري الصحية بوزارة الصحة بطرابلس.

وقالت إن الزناتي أكد على ضرورة الانتهاء من تفعيل وربط غرفة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، لكي تكون كل المستشفيات بليبيا مرتبطة بغرفة الطوارئ وتكون على استعداد دائم 24/24.