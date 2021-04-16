الدولية لشؤون المفقودين: عدد المفقودين في ليبيا بين 10 و20 ألف شخص

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أصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقييمًا لمشكلة الأشـخاص المفقودين في ليبيا مع لمحة عامة عن القدرات المؤسسية والقانونية والتقنية الليبية للعثور على الأشخاص المفقودين.

وذكر تقرير اللجنة المتكون من 90 صفحة والذي نشر على موقعها الرسمي أن عدد المفقودين في ليبيا بين 10000 و20000 شخص.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قبل 2011 الاختفاء القسري ارتبط بانتهاكات حقوق الإنسان أو الحروب التي تورط فيها النظام الليبي السابق.

وأوضحت اللجنة أن الاختفاء القسري بعد 2011 ارتبط بتوسع الانتهاكات واسـعة النطـاق للقانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقانـون الـدولي الإنسـاني.

وأفادت لجنة شؤون المفقودين أن ليبيا نقطة عبور للمهاجرين بأعداد كبيرة ما يصعب معرفة عدد المفقودين.

ولفتت اللجنة إلى أن المؤسسات وتقنية معرفة مصير المفقودين في ليبيا غير كافية ويـزداد الأمـر تعقيـدًا باسـتمرار الاضطرابـات في أجـزاء كبـيرة مـن البـلاد، مـع وجـود فصائـل متنازعـة ومؤسسـات موازيـة.

وأكدت لجنة شؤون المفقودين أن ليبيا مُلزمة بالتقيد بالالتزامات المتعلقة بالأشخاص المفقودين كما توصي بضرورة توفير تعريف قانوني شامل للشخص المفقود.

ودعت اللجنة إلى إدراج قضية المفقودين جزءً أساسيًا من جهود السلام وإلى التعامــل مــع قضايــا المهاجريــن واللاجئيـن المفقوديـن تمامًـا كمـا يتـم التعامـل مـع قضايـا المفقودين الليبيين.

ويوصي تقييم لجنة شؤون المفقودين بإنشـاء نظـام بيانـات مركـزي آمـن لجمــع بيانــات المفقودين ومعالجتهــا وحاميتهــا.