الحكم المحلي يبحث آلية دعم الحرس البلدي في المناطق الجنوبية

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، آلية دعم جهاز الحرس البلدي في المناطق الجنوبية، وجاء ذلك في اجتماع ضم مدراء الفروع وشؤون المراكز بالجهاز.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، ناقش الاجتماع سبل تطوير عمل جهاز الحرس البلدي من خلال تفعيل جميع فروعه، وأكد المجتمعون على ضرورة العمل المشترك بين الجهاز والمجالس البلدية؛ وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات حسب القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها.

وتعهد وزير الحكم المحلي بالنظر في احتياجات الإدارات والفروع وتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.

وأوضح وزير الحكم المحلي بأن جهاز الحرس البلدي يعد من أهم الأجهزة الخدمية والأداة الضبطية الأبرز التي يعول عليها لضبط القانون وخط الدفاع الأمامي لحماية المواطجن وأمنه الغذائي.