البدء في توزيع لقاح كورونا على 430 مركزًا في كامل ليبيا

أخبار ليبيا24

قال، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، إن الإدارة شرعت في توزيع لقاحات كورونا جوًا وبرًا على فروع الإمداد لتوزيعه على أكثر من 430 مركزًا في كل ربوع البلاد للمباشرة في حملة التطعيم.

وأوضح سميو، لأخبار ليبيا 24، الخميس، أن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية أعطى الإذن بصلاحية لقاح “أسترازينيكا” البريطاني بعد التأكد من مطابقته للمواصفات، لافتًا إلى أن المركز باشر الكشف على اللقاح الصيني للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات.

وقال سيمو، إن هذا إجراء روتيني واعتيادي، لافتاً أن الشحنة التي وصلت من اللقاح الصيني تقدر بحوالي 150 ألف جرعة، وبهذا وصل أجمالي الشحنات التي وصلت للبلاد من لقاح كورونا من مختلف الشركات إلى 400 ألف و7آلاف جرعة.

وأضاف سميو، أن اللقاح الروسي يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة 18 درجة مئوية، وسيوزع على مراكز محددة، تمتلك إمكانيات حفظه.

وقال، إن الإفراج عن اللقاح الصيني من المتوقع يكون بعد خمسة أيام أو أسبوع، وسيتم توزيعه فوراً.

وأشار سميو، إلى أن نسبة التسجيل في المنظومة ازدادت خلال اليومين الماضيين، بعد الانطلاق الرمزي لحملة تلقي لقاح كورونا وحصول عدد من المسؤولين على اللقاح وعلى رأسهم رئيس الحكومة.

وقال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن عدد المسجلين حتى الآن في المنظومة بلغ نحو 500 ألف شخص.

وبيّن، أن من الطبيعي أن يكون هناك تخوف وتشكيك وشائعات تصاحب كل حملة تطعيمات على مستوى العالم.

ودعا سميو، المواطنين بالمباشرة في التسجيل بالمنظومة وتدوين كافة الملاحظات واستشارة الطبيب المتواجد في المركز الخاص بإعطاء اللقاح في حال المواطن يعاني من أمراض مزمنة أو مرض معين أو لديه حساسية ضد اللقاح أو أي لقاح مشابه، حتى يعطى له اللقاح بجرعات معينة.

وأكد، أن المستهدفين من التطعيم في المرحلة الأولى هم “الجيش الأبيض” ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وبعد توفر كميات كبيرة، فإن اللقاح سيعطى للجميع.