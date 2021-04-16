الأهلي بنغازي يؤكد خلو لاعبي فريقه الأول لكرة القدم من فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن النادي الأهلي بنغازي، الخميس، خلو جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم العائد من جنوب أفريقيا، من فيروس بكورونا.

وأكد المركز الإعلامي للنادي، إن “نتائج جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ظهر اليوم سلبية”.

وقال إن الفريق باشر تدريباته بملعب المرحوم عقيلة بالعون بمقر النادي في حي الزيتون ببنغازي.

ولفت النادي، إلى أن التدريبات شهدت عودة اللاعب معاذ الشيخي للتمارين إلى جانب رفاقه بعد شفائه من فيروس كورونا.

وتأتي تدريبات الأهلي في إطار الاستعداد لمباراة الأربعاء القادم على ملعب شهداء بنينا، أمام أنيمبا النيجيري، وذلك في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى للكونفدرالية الأفريقية.

وتعد هذه المواجهة مصيرية للأهلي، إذ إنها ستكون مباراة الفرصة الأخيرة للتأهل للدور المقبل من البطولة.