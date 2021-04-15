وزير الري السوداني يدعو لضرورة التوصل إلى اتفاق ودي حول سد النهضة

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دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، من على منصة تويتر، الأربعاء، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ودي وعاجل بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي بلغت عملية بنائه مراحل متقدمة.

وفي تغريدة على تويتر، قال عباس: “لقد أصبح من المهم تقييم عملية المفاوضات الطويلة للتوصل إلى اتفاق ودي وعاجل، خاصة وأن سد النهضة وصل إلى مراحل متقدمة في البناء، من أجل سلامة سدودنا وأمننا القومي”.

وأضاف، أن دعوة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للاجتماع هي “فرصة جيدة للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي”.

وأشار إلى دعوة دعا حمدوك نظيره المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد، إلى اجتماع مغلق، خلال 10 أيام، لتقييم مفاوضات السد.