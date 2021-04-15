ملاحقة الإرهابيين لن تتوقف..السلطات الأمريكية تعتقل رجلًا وزوجته حاولا الانضمام إلى “داعش”

أخبار ليبيا24 – تقارير

اعتقلت السلطات الأمريكية مطلع الشهر الجاري رجلًا وزوجته عقب محاولتهم السفر على ظهر سفينة إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.

حيث تمكن ضابط شرطة سري في شرطة نيويورك من اكتساب ثقة جيمس برادلي “عبدالله” (20 عاما) الذي شارك مع الضابط خطبًا لقادة داعش ومقاطع فيديو مروعة لسجناء وجنود أصيبوا برصاص في الرأس.

واعترف الإرهابي المعتقل للشرطي السري عن نيته هو وزوجته أروى مثنى (29 عاما) في نصب كمين لمجموعة من طلاب ضباط الاحتياط في جامعة في نيويورك.

وأكدت صحيفة “ديلي نيوز” أيضًا من خلال حديث برادلي مع الشرطي السري خططه للسفر إلى اليمن وباكستان ، وجوابه عندما سأله الشرطي لمن يريد الانضمام فقال : “داعش، يا أخي”.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية – بحسب “ديلي نيوز” – أنه تم اعتقال برادلي في ميناء “نيوارك” بولاية نيو جيرسي أثناء صعودهم إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى اليمن.

يحاول عناصر التنظيمات الإرهابية التنقل بين المدن والدول قدر استطاعتهم إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم في الوصول إلى الدول التي يكون فيها وجود قوي للتنظيمات الإرهابية للمشاركة في أعمال الإرهاب المختلفة.

حيث كشفت الصحيفة أن تعاطف برادلي مع الإرهاب كان منذ عام 2019، وأنه تحدث مع شخص آخر عن السفر إلى أفغانستان للقتال إلى جانب طالبان إلا أن ذاك الرجل تم اعتقاله في مطار كينيدي الدولي في يوليو.

برادلي وزوجته يزيد من إثبات أن الإرهاب لايعرف الحدود ولا يعترف بها وأنه يسعى إلى بث سمومه كلما استطاع ذلك من أجل نشر عقيدة الإرهاب المتمثلة في القتل والدم والعنف المفرط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتهام كل من جيمس برادلي وأروى مثنى بمحاولة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لتقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية، موضحة أن عقوبة كل منهما قد تصل إلى 20 سنة كحد أقصى.