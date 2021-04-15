كوبيش يختم زيارة إلى القاهرة ناقش خلالها أهمية المضي قدما في خارطة الطريق الليبية

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ختم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الخميس، زيارة إلى القاهرة استغرقت يومين التقى خلالها بمسؤولين مصريين رفيعي المستوى إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن المباحثات تركزت بين كوبيش ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تعزيز الحوارات الليبية ثلاثية المسارات، بما في ذلك التنفيذ الكامل لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن الأهمية الحاسمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت، أن الطرفان أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأفادت البعثة، أن كوبيش ناقش خلال الزيارة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، التطورات الأمنية والسياسية وسبل دعم توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.

وأوضحت، أن كوبيش عقد ا أيضاً اجتماعاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث أطلعه فيه على جهوده الأخيرة للتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والدولية.

وذكرت البعثة، أن الطرفان اتفقا على ضرورة المضي قدماً في مسارات الحوار السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، بما في ذلك دعم السلطة المنتخبة حديثاً.

وقالت البعثة، إن أبو الغيط جدد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية دعماً للشعب الليبي، بما في ذلك اللجنة الرباعية لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأضافت البعثة، أن كوبيش أجرى أثناء تواجده في القاهرة، محادثات هاتفية منفصلة مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، ومدير ديوان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بيدرو سيرانو.