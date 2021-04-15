غرفة “البنيان المرصوص”: لم نوافق على إنتاج أو تصوير “غسق”

أخبار ليبيا24

كشف آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص بشير القاضي أ ن الغرفة لم تصدر أي موافقة بإنتاج أو تصوير عمل “غسق” ليجسد عملية البنيان المرصوص.

وأوضح القاضي في بيان له أنه بناء على الاجتماعات المتتالية مع آمري محاور غرفة عمليات البنيان المرصوص تبين أن غرفة العمليات لم تعلم بهذا العمل إلا بعد استضافة وعمل لقاء مع بعض آمري المحاور والقادة.

وأعرب آمر الغرفة عن رفضه لأي عمل يجسد العملية إلا بإذن من آمر العملية وآمري المحاور، محتفظًا بخصوصية حقوق الطبع والنشر.

وأكد القاضي أن الغرفة اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية حيال المسلسل، لافتًا إلى أن مسلسل “غسق” لم يعطِ حق المقاتلين المشاركين فيما أسماها “ملحمة البنيان المرصوص”.

وأفاد آمر غرفة البنيان المرصوص أن المسلسل لم يظهر إلا جزءًا بسيطًا وقليلًا مقارنة بالأعمال الإجرامية الوحشية لتنظيم داعش الإرهابي، الذي أرهب الليبيين والعالم بأسره خلال فترة من الزمن.

وأوضح القاضي أن آمري المحاور والقادة في العملية لم يشاركوا فيه بإعطاء أي معلومة أو قصة تحكي عن حدث وقع في ملحمة “البنيان المرصوص”.

ومن جهته، طالب الاتحاد الليبي لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص بالتواصل مع جهات الاختصاص القانونية والقضائية والأمنية والجهات ذات الاختصاص لإيقاف أي عمل أو مسلسل أو فيلم سينمائي يحاكي هذا العمل البطولي وعلى وجه السرعة.

وشدد الاتحاد الليبي على ضرورة أن يتم عرض أي عمل على قادة المحاور والقادة الميدانيين وأسر شهداء العملية وتتم موافقتهم عليه.

في حين كشفت أمهات القتلى وزوجاتهم وأبناؤهم وبناتهم في بيان: إن هناك من يعتزم عرض مسلسل في شهر رمضان المبارك يحاكي عملية البنيان المرصوص تحت أسم “غسق” وتروج له قناة سلام الفضائية بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث

أنه تمت ملاحظة تزوير لتضحيات قتلى البنيان المرصوص، مطالبات بشكل عاجل بالتواصل مع الجهات القضائية لوقف العمل؛ لثبوت مخالفته لملحمة البنيان المرصوص وتضحيات أبطالها، وخاصة أنهم لم يقوموا بالتواصل مع قادة عملية البنيان المرصوص.

وطالبت الأمهات والزوجات بعدم القبول بأي عمل يلغي اسم البنيان المرصوص ويسمى بمسى آخر أو يهمش دور مدينة مصراتة ويجعله ثانويًا، بالإضافة إلى وجود بعض الشخصيات الجدلية في هذا المسلسل، دون الرجوع إلى أمهات وزوجات القتلى التي قدمن أبناءهن من أجل هذه الملحمة التي شهد لها العالم بأكماله، بحسب البيان.

ومسلسل غسق من إخراج أسامة رزق و تأليف سراج هويدي و إنتاج وليد اللافي و بطولة الفنان التونسي مهذب الرميلي ويتكلم عن معارك البنيان المرصوص في تحرير مدينة سرت من الإرهاب و تم تصويره في دولة تركيا وتم التصوير بأحدث التقنيات الفنية.