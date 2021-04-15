سند الورفلي يقرر الرحيل عن الرجاء المغربي

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قرر اللاعب الدولي، سند الورفلي، مدافع نادي الرجاء المغربي الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بعدما شارف عقده على نهايته، وبات أمام فرصة احترافية جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أنه لن يرحل عن الدوري المغربي حيث يسعى نادي الوداد للتعاقد مع الورفلي البالغ من العمر 28 عاماً، خاصة وأن المدرب التونسي فوزي البنزرتي يعرف إمكانياته حيث سبق له أن دربه مع المنتخب الوطني.

وكان الورفلي قد انضم للرجاء قبل 3 مواسم ولعب له معارا لموسم واحد، إلا أن تألقه وتتويجه معه بلقبي الكونفدرالية والسوبر ونجاحه في تكوين ثنائي متناغم مع بدر بانون (مدافع الأهلي المصري حاليا)، كان دافعا قويا ليسعى الرجاء لاستقطابه وشراء عقده من ناديه الأهلي طرابلس بمبلغ 100 ألف دولار، ومعها قيده لموسمين بمبلغ 700 ألف دولار.