خارجية النواب تشدد على أن أمن تشاد من أولويات السلطات الليبية

أخبار ليبيا 24

شددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الخميس، على أن أمن واستقرار جمهورية تشاد هو أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني بين البلدين.

وأعربت اللجنة في بيان لها، عن كامل تضامنها مع جمهوري تشاد الصديقة شعبا وحكومة في وجه محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة قامت بمهاجمة عدة مراكز حيوية في شمال تشاد.

اللجنة، أكدت أن الحرص على متابعة الوضع في تلك المنطقة واستمرار التواصل والتنسيق مع الجانب التشادي وعلى أعلى المستويات، من أجل تنسيق العمل المشترك وبما يحافظ على استقرار الأوضاع الأمني في البلدين الجارين.

ودعت اللجنة، السلطات الليبية المختصة بأن تكون على أهبة الاستعداد وأن تعمل على تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبي التشادية لمنع أي خروقات قد تضر بأمن واستقرار الجانبين الليبي والتشادي، معربةً عن بالغ قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامي.

وأكدت اللجنة أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية حكومة الوحدة الوطنية وعليها أن تكثف العمل على هذا الملف بما يعود بالاستقرار والتنمية.