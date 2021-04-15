حفتر يلتقي مع وفد من قبيلة المنفة

أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الخميس، وفدًا من مشايخ وأعيان قبيلة المنفة في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بالرجمة.

وقال مكتب إعلام القيادة، إن الوفد أكد خلال هذا اللقاء على استمرار دعم القبيلة لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة في كل ربوع الوطن الحبيب.

وأضاف، أن الوفد عبر عن جزيل شكره لجهود القائد العام، والذي بدوره عبّر عن بالغ امتنانه لوفد قبيلة المنفة على دعمهم المتواصل والمستمر للقوات المسلحة .