تركيب غرفة تجميد لقاح كورونا بمركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تركيب غرفة التجميد الخاصة بتخزين لقاحات كورونا بمركز بنغازي الطبي.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار التجهيز لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي ينفذها ويشرف عليها المركز.

وأكد المركز بأن غرفة التجميد تم تركيبها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، مشيرا إلى أن سعتها التخزينية 20 متر مكعب.

وأوضح المركز أن تركيب الغرفة تم لضمان تخزين التطعيمات ووصولها لكافة المواطنين في أعلى درجات الجودة والسلامة التخزينية.