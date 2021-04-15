المريمي: تأخير إصدار قانون الميزانية سببه التعديل عليها بما يناسب الوزارات

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قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن المجلس قد تأخر في إصدار قانون ميزانية الدولة للعام الحالي، بسبب تغيير الميزانية التي أعدتها حكومة الوفاق مسبقًا، بما يتماشى مع عدد وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها.

وأكد المريمي، أن الجهات المعنية بالحكومة ومجلس النواب قامت بتعديل الميزانية بما يتناسب مع أداء عملها، وستقوم بعرضها في جلسة يوم الإثنين القادم في مدينة طبرق.

وأوضح “أن الميزانية عندما أحيلت إلى مجلس النواب وجدت بالميزانية العديد من الأخطاء وكثرة الملاحظات حولها بسبب تلك الأخطاء إلا أن الجهات المعنية بالحكومة ومجلس النواب قامت بتصحيح ذلك .