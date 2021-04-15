الكرملين: بوتين والدبيبة اتفقا على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بوتين يؤكد استعداد بلاده لمواصلة تعزيز العملية السياسية في ليبيا لتحقيق الاستقرار

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن القصر الرئاسي الروسي “الكرملين” أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي يزور موسكو حاليًا؛ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وذكر “الكرملين”، في بيان له، أن بوتين رحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة لفترة انتقالية، حتى إجراء الانتخابات الوطنية في نهاية العام الجاري، معلنًا استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح البيان أن بوتين والدبيبة اتفقا خلال الاتصال الهاتفي، على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين.

وأعرب الدبيبة، بحسب البيان، عن امتنانه لتسليم شحنة لقاح Sputnik V الروسي إلى ليبيا، فيما هنأ بوتين رئيس حكومة الوحدة والشعب الليبي بأسره بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك.

وسيُجري الدبيبة خلال الزيارة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو؛ لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع روسيا.