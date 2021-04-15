الغرياني يتهم لجنة الـ75 بالتواطؤ على احتلال ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، أنه مع إجراء الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر القادم، ولكن ليس على أساس “القاعدة الدستورية” التي لم يتم التوافق عليها بشكل كامل حتى اللحظة.

الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، اعتبر أمس الأربعاء، أنه بإجراء الانتخابات على هذه القاعدة، فإنها ستكون والعدم سواء، موضحًا أنه يريد الانتخابات أن تجرى بناء على استفتاء على “دستور دائم” للبلاد.

وأضاف “نحن نريد انتخابات بناءً على الدستور الدائم الذي اختارته لجنة الـ60 خاصة وأن القاعدة الدستورية من إعداد الأمم المتحدة، التي لا تقول الحقائق”.

وتابع “الأمم المتحدة تقول أن القاعدة الدستورية عندكم ديروا انتخابات، لكن لن تمتلكوا أمركم، وما زلتم تحت الوصاية وتحت المرحلة الانتقالية، وهو ما يعني أننا قاعدين في وجه الحيط”.

واتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتلاعب بمصير الليبيين، ومحاولتها إدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة من خلال موافقتها على إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر على أساس قاعدة دستورية تضعها لجنة الـ75 واللجنة القانونية المشكلة من 12 شخصا.

ورأى أن الانتخابات المقبلة إذا أجريت على أساس القاعدة الدستورية وليس بناء على دستور دائم، فإنها لن تسفر عن حكومة أو برلمان مستقلين قادرين على إخراج ليبيا من الوصاية ومن الخضوع للفصل السابع بمجلس الأمن، زاعمًا أن إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يعني أن ليبيا ستبقى تحت هيمنة البعثة الأممية.

وتساءل “لو كانوا يريدون النصح حقا والمصلحة لليبيا فلماذا لم يذهبوا إلى الاستفتاء على الوثيقة الدستورية التي صاغتها اللجنة المنتخبة، وهي جاهزة الآن، ولماذا يذهبون بعيدًا عن هذا الاتجاه؟”.

وأضاف أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي لا يريدون أن تستقل ليبيا، وأن تبقى ليبيا تحت القهر والاحتلال 5 سنوات أخرى، بل إلى ما شاء الله.

وأشار إلى أنهم لا يقولون هذا الكلام صراحة ولكنهم يقولون إنهم يريدون لليبيين أن يختاروا رئيسهم بحرية، معربا عن اعتقاده أن أعضاء لجنة الـ75 واللجنة القانونية يتحملون وزرا كبيرا أمام الله والتاريخ بإقرارهم هذه ألألاعيب بحسب قوله.

واختتم قائلا “أُحمّل هؤلاء القانونيين وأعضاء اللجنة المسؤولية الشرعية والتاريخية عن احتلال ليبيا، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم لأنهم في الواقع يوقعون على وثيقة احتلال ليبيا”.